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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

البحوث الفلكية.. الليلة اقتران القمر مع أنتاريس أو قلب العقرب

اقتران القمر مع
اقتران القمر مع أنتاريس أو قلب العقرب
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اعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن حدوث ظاهرة فلكية تحدث في سماء مصر الليلة الأحد 7 مايو، وهي اقتران القمر مع أنتاريس أو قلب العقرب.

وأوضح المعهد، في بيانه مساء اليوم أن أنتاريس هو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب، متابعا: يقترن القمر مع النجم أنتاريس في هذا اليوم ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاه الجنوب الشرقي في العاشرة مساء تقريبا. واضاف بيان المعهد ويظل مرئيا طوال الليل إلى أن يختفي المشهد من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، مؤكدا أنه ظاهرة فلكية فريدة خلال شهر مايو.

الار البحوث الفلكية العاشرة مساء