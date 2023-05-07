رئيس جامعة المنوفية يشارك في الاجتماع الطارئ لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية فى الاجتماع الطارئ المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم والذى عقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح القاصد أن الاجتماع عقد اليوم لمناقشة وإقرار الإجراءات التنفيذية التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية، مشيرا إلى أنه تم التغاضي عن شرط قضاء الطالب ٥٠٪ من السنوات الدراسية في مصر، والاكتفاء بقضاء عام جامعي واحد، وسيتم إضافة ١٠٪ من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم الموافقة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ تحويل الطلاب والتى تشمل العديد من البنود سيتم إعلانها خلال الأيام القادمة من خلال رابط الكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، يستطيع من خلاله الطلاب الراغبون في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية المصرية والتقديم إلكترونيًا على هذا الرابط، بدءًا من يوم السبت الموافق ١٣ مايو القادم، للحصول على إفادة من المجلس الأعلى للجامعات بوضعية الجامعة التي يرغب الطالب في التحويل منها، من حيث إنها سبق اعتماد شهاداتها من عدمه، وسوف يتسلم الطالب هذه الإفادة في غضون ٧٢ ساعة من تاريخ التقديم، من مقر المجلس الأعلى للجامعات بمقره بجامعة القاهرة.