الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بطلًا للسوبر الأفريقي لليد

توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بكأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك، بنتيجة 27-24 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإفريقي، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة.

واحتفظ فريق يد الأهلي بلقب السوبر الأفريقي الذي توج به العام الماضي على حساب الزمالك أيضا، ليضمن الفريق الأحمر المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب” التي تقام في السعودية.

وتأهل فريق رجال يد الأهلي إلى المباراة النهائية مباشرة، بعد أن اعتذر نادي الترجي التونسي عن عدم المشاركة في البطولة، فيما تأهل الزمالك للنهائي عقب تخطيه فريق جي إس كي الكونغولي بنتيجة 45-25.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 1000 مشجع لمباراة النهائي التي تقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وتحدد 50 جنيهًا سعرًا للتذكرة، التي تم طرحها وفقًا للنظام المتبع في حضور المباريات، من خلال التنسيق مع شركة تذكرتي.