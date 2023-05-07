قصور الثقافة تناقش "الموسيقى والارتقاء بالمجتمع" بدار الكتب بطنطا

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "الموسيقى والارتقاء بالمجتمع"، بمكتبة دار الكتب بمدينة طنطا.

وقالت الباحثة نيفين زايد، مدير دار الكتب بطنطا، إن هناك تلازما كبيرا بين الإنسان والفن بشكل عام، فالإنسان قد وجد ضالته في الموسيقى من حيث إشباع رغباته الروحية والوجدانية.

وأضافت زايد، أن الموسيقى باتت أكثر إلحاحا، وضرورة صحية ونفسية واجتماعية للفرد، كون الفن بشكل عام والموسيقى بشكل خاص أصبحت مساهمةً وصانعةً لثقافة الناس، بل أنها صارت عنصرا رئيسيا في بناء شخصية الفرد واكتسابه أنماطا سلوكية متوازنة.

وأوضحت زايد، أن الموسيقى لغة تعبر عن الانفعالات والعواطف والمشاعر، وتغذي النفس والروح وتجدد نشاطهما وتبعث فيهما الراحة والطمأنينة، بل إن للألحان الموسيقية مفعول السحر في الارتقاء بالذوق وصقل الطبع ومن ثم تهذيب السلوك والأخلاق.

وأكدت زايد، أن الموسيقى في مصر بدأت في الظهور من خلال الحضارة المصرية القديمة وهو الأمر الذي أكدته رسومات المقابر ونقوش المعابد المصرية القديمة التي أظهرت مجموعة متنوعة من الآلات.

وأشارت زايد، إلى أن الموسيقى في حياة قدماء المصريين قد حظيت بقدر كبير من التكريم، حيث أسندت الدولة آنذاك مسئولية رعاية هذا الفن إلى الكهنة، التي تميزت بالهدوء والرقي داخل قصور الملوك على عكس النوعية المستخدمة منها خلال الحروب، كما شهدت الموسيقى في مصر مع بداية القرن التاسع عشر، انتعاشا لافتا، حيث عرفت مصر خلال هذا القرن ألوانا من الفن الشعبي.