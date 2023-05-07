حقوق المنصورة تكرم المتميزين باحتفالية كبرى تزامنًا مع اليوبيل الذهبى للكلية

نظمت كلية الحقوق اليوم الأحد احتفالية كبرى " احتفالية التميز العلمى " بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهورى، في إطار احتفالات كلية الحقوق بيوبيلها الذهبى، لتكريم 124 من الأساتذة الحاصلين على جوائز الدولة بفئاتها المختلفة ، ومن لهم اسهامات علمية متميزة في الحقل القانوني، كما تم تكريم أفضل الأساتذة الذين قاموا بنشر بحوث علمية قانونية متميزة في مجلات علمية مرموقة ،اضافة الى تكريم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الكلية سواء من الطلاب المصريين او الوافدين، ولأول مرة تكريم افضل الباحثين الذين قاموا بنشر بحوث علمية متميزة وفقًا للضوابط العلمية الخاصة بالنشر واخلاقيات البحث العلمي.

شمل التكريم الأساتذة المتميزين والباحثين من داخل مصر وخارجها، حيث يشغل العديد ممن حصل على درجتي الماجستير والدكتوراة من كلية الحقوق جامعة المنصورة مناصب قيادية ووزارية رفيعة في دولهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالى الأسبق ، الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق ، الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق ، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق ، الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، عمداء والوكلاء أعضاء الهيئات القضائية والأمنية وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه عبر الدكتور شريف خاطر عن سعادته لمشاركته في احتفالية التميز العلمى لكلية الحقوق، وذلك في إطار احتفالات كلية الحقوق بيوبيلها الذهبى، لتكريم بعض من رموز كلية الحقوق جامعة المنصورة الذين سطروا أسماؤهم فى سجل تاريخ جامعة المنصورة بالعلم والبحث العلمى.

وأشار “خاطر” إلى أن الاحتفالية هى تكريم للنبوغ، والتفوق، والاجتهاد في خدمة الوطن، وتعبير عن إيماننا بدور العلم والتعليم والبحث العلمي في بناء مجتمع المعرفة الذي نسعي إليه .

وأكد أن كلية الحقوق تميزت وعلى مدار تاريخها منذ نشأتها عام 1973 وحتى الأن وتقلد منسوبيها مناصب قيادية داخل الجامعة وخارجها وكان لكلية الحقوق السبق بأن يكون أول رئيس لجامعة المنصورة هو الدكتور عبد المنعم البدراوى رحمه الله ، كما تميزت الكلية إداريا وتكنولوجيا حيث حصدت الكلية المركز الأول بجوائز جامعة المنصورة للتميز الحكومى عام 2022 وجائزة أفضل 10 كليات على مستوى الجمهورية بمسابقة التميز الحكومى التى تنظمها وزارة التخطيط لعام 2023 ، وحرصا على الاعتماد الأكاديمى فقد تقدمت الكلية لإعتماد برنامج شعبة اللغة الأجنبية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

عبر “خاطر” عن تطلعه لعلماء جامعة المنصورة عامة وكلية الحقوق خاصة ليسهموا بعلمهم وأبحاثهم في المجالات العديدة ذات الأولوية ، فهم عماد النهضة العلمية والتعليمية التي نتطلع إليها ونحن علي ثقة في قدرتهم عي مواصلة العطاء من أجل مصر وأبنائها.

وأضاف الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق أن التميز نتيجة نشاط انسانى و عمل ايجابى ودئوب، وتميز كلية الحقوق كمؤسسة تعليمية متميزة بحق بفضل أساتذة وعمداء ووكلاء الكلية تعاقبوا على ادارتها وعملوا على تطويرها على مدار سنوات، وإنشاء العديد من البرامج القانونية المتميزة على مستوى المرحلة الجامعية الأولى الليسانس ومرحلة الدراسات العليا مما أتاح التنوع بأشكال عدة و حرية الاختيار للباحثين من مصر ومختلف الدول العربية والأفريقية ، و اليوم نستطيع أن نجارى التطور العالمى فى مختلف الجامعات.

وأكد الدكتور أشرف طارق حافظ على اهتمام الجامعة بتميز أعضاء هيئة التدريس والخريجين والباحثين من خلال رفع القدرات العلمية والبحثية ولذلك فان القادر على انتاج البحث العلمى هو الأقدر على تطوير التعليم فى مرحلتى الليسانس والدراسات العليا مشيرًا الى أن الجامعة تبنت مشروع النشر الدولى فى مجال العلوم الانسانية والاجتماعية لرفع انتاج البحث العلمى والنشر الدولى والذى ينعكس على تميز الكلية محليا ودوليا فى مختلف التصنيفات الدولية.

وأشار الدكتور وليد الشناوى إلى تواصلُ الكليةُ تنظيمَ فعالياتٍ متنوعةٍ على مدارِ هذا العامِ احتفالاً باليوبيلِ الذهبي لها. ولم يكنْ ممكنًا أن تخلو هذه الفعالياتُ من تكريمٍ مستحقٍ لكبارِ أساتذتنا الذين أسهموا بجهودهم المتميزة في بلوغِ الكليةِ هذه المكانةِ العاليةِ التي نفخرُ بها اليوم.

وأشار إلى أن كليةَ الحقوقِ بجامعةِ المنصورةِ أصبحتْ في مكانةٍ مختلفةٍ مقارنةً بكلياتِ الحقوقِ الأخرى حتى تلك التي سبقتها في النشأةِ و لم يعدْ ممكنًا القياسُ عليها لما حققته من تميزٍ معترفٍ به، تستندُ في المقامِ الأولِ على المكانة المرموقة لأساتذتها والإنتاجِ البحثي المتميز لهم و أن الكلية حرصت على تنظيم هذا اليوم لتحفيزِ شبابِ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ على ولوجِ طريقِ النشرِ الدولي الذي أصبح متطلبًا ضروريًا في تصنيفِ الجامعات.

ومن جانبه أكد الدكتور ابراهيم عبد الله أن كلية الحقوق الصرحُ العلمي القانوني المُتميز ، والذي يُعد بحق واحدًا من أعرقِ مدارسِ القانونِ في مصرَ والوطنِ العربي و أن الدراسةُ بمرحلةِ الدراساتِ العليا بدأت عام 1977 ، بدبلومي القانونِ العامِ والخاص ، ومنذ ذلك التاريخِ وفرت الكليهُ العديدَ من البرامجِ الحديثة لطلاب الدراسات العليا سواءً علي مستوي الدبلومات أم الماجستيرِ والدكتوراه .

وأشار الى اختيارَ يومِ التميزِ العلمي 2023 ليعكسَ حرصَ إدارةِ الكليةِ على تكريمِ رموزِها ومن ساهمَ في رفعتِها ووضعَها المكانةٓ التي تليقُ بها وبجامعتِنا المتميزة وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للتعليمِ العالي و البحثِ العلمي فان الكليةَ حريصة ًعلى صقل ِمهاراتِ الباحثين بكافة ِ أدواتِ البحث ِالعلمي وصولًا لمخرجاتٍ بحثيةٍ رصينة ٍيمكنها أن تدعم َجهودَ الدولةِ في وضعِ الأطر ِ القانونيةِ والاقتصاديةِ لكافة ِمناحي الحياة وبما ينعكس ُإيجابًا على الاقتصاد ِالقوميّ.

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