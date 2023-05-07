السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية بعقار مكون من 11 طابق بكفر طهرمس

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأول بعقار مكون من 11 طابق بشارع حسن محمد بمنطقة كفر طهرمس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع حسن محمد بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة، إطفاء وبالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الأول بعقار مكون من 11 طابق وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.