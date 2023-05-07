محافظ دمياط تستقبل واعظي القافلة الدعوية التابعة للأزهر الشريف

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، أعضاء القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية من الواعظين بالأزهر الشريف، حيث تم إطلاقها اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع بمحافظة دمياط.

ومن المقرر أن تقوم القافلة بأعمالها من خلال المساجد والمصالح الحكومية والمؤسسات المختلفة وأماكن التجمعات، وستتناول الحديث حول قضايا مكانة الوالدين وفضل العمل وأيضًا حقوق المرأة فى الإسلام وكذلك موقف الإسلام من ظاهرة الرشوة، وذلك فى إطار إستراتيجية الأزهر الشريف نحو تحقيق التواصل الفعال والمباشر مع فئات المجتمع ونشر الوعى المجتمعى تجاه الانحرافات الفكرية ومعالجة المشكلات المجتمعية والتأكيد أيضًا على أهمية البناء الفكرى للشباب وترسيخ المفاهيم المجتمعية الصحيحة.

ورحبت المحافظ بهذا التعاون، وأشادت بما تستهدفه القافلة من تسليط الضوء حول عدد من القضايا الهامة بالمجتمع ودعوة الأفراد نحو تصحيح السلوك من خلال نخبة متخصصة من الواعظين، كما أشادت بالدور البارز الذى يقوم به الأزهر الشريف والذى يُعد منارة العلم والعلماء تحت قيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لنشر الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام ووسطيته، وكذلك دعم جهود الدولة لمحاربة الإرهاب والتصدى للافكار المتطرفة الهدامة، والشائعات، مشيدة أيضًا بمشاركة الواعظات من السيدات بتلك المبادرات، حيث أكدت على دورهم وتأثيرهم الكبير فى معالجة القضايا المجتمعية.

وناقشت محافظ دمياط خطة القافلة، مؤكدة على ضرورة التأكيد على القضايا التى تواجهها المحافظات، لتحقيق الرؤية التى ترمى إليها تلك القوافل، معربة عن تطلعها لاطلاق المزيد من القوافل لادراج قضايا وتحديات مجتمعية أخرى وتوعية المجتمع بأخطارها وكيفية معالجتها.

وأعرب وفد مجمع البحوث الإسلامية عن سعادتهم بهذا اللقاء، معربين عن تقديرهم البالغ لجهود محافظ دمياط ورعايتها الدائمة للمبادرات التى يطلقها الأزهر الشريف بمحافظة دمياط، وحضورها الدائم للمناسبات الدينية.