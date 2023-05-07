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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس على طريق بلبيس القاهرة الصحراوي

ارشيفيه
ارشيفيه
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استقبل مستشفى بلبيس المركزي اليوم الأحد، 10 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس رحلات في طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي.

 

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس رحلات في طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي قبل كارتة بلبيس، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

 

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة وتم رفع آثار الحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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