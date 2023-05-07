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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدًا.. عبدالحفيظ يسافر إلى تونس لترتيب رحلة الأهلي قبل موقعة الترجي

سيد عبد الحفيظ مدير
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي
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يسافر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى تونس غدًا الإثنين للاطمئنان على الترتيبات الخاصة قبل وصول بعثة الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على ملعب “رادس” في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تسافر بعثة الأهلي إلى تونس على متن طائرة خاصة، في الرابعة عصر بعد غدًا الثلاثاء لخوض مواجهة الترجي.

يذكر أن الأهلي توج بلقب السوبر المصري بالفوز على فريق بيراميدز بهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

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