غراب يلتقي برئيسي قطاعات كهرباء الشرقية وجهاز العاشر من رمضان

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، لتهنئته بمهام منصبه الجديد ، وذلك بمكتبه بالديوان العام ، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة الكهرباء داخل المحافظة.

وخلال اللقاء استعرض رئيس قطاعات كهرباء الشرقية الجديد خطة عمل قطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة وحجم المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة ، وتمت الإشارة إلى أنه جارى تنفيذ 7 مشروعات ما بين إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط واحلال وتجديد وتوسعات شبكات جهد متوسط هوائي بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة تصل إلى 266 مليون و 580 ألف جنيه للنهوض بمنظومة الكهرباء بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ورئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتحسين التيار الكهربى بكل مراكز ومدن المحافظة وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع لتُساهم فى تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما استقبل محافظ الشرقية المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان الجديد ، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المدينة.

ناقش اللقاء بحث ومناقشة الفرص الإستثمارية المتاحة بالمدينة لإقامة مشروعات جديدة عليها تُساهم في النهوض بالصناعات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الدخل ليحيوا حياة كريمة.

من جانبه أعرب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان عن سعادته لاستقبال محافظ الشرقية له اليوم وتهنئته بمنصبه الجديد، مشيداً بدور المحافظ في تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لخلق بيئة إستثمارية صالحة للاستثمار على أرض الشرقية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة.