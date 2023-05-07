رئيس جامعة الأزهر السابق: بالعلم تحيا القلوب وترتقي الأمم

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة السابق، ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن بالعلم تحيا القلوب وترتقي الأمم، ولهذا فقد مدح الله العلماء وجعلهم من أكثر الناس خشية له ( إنما يخشى الله من عباده العلماء).

وأشار “المحرصاوي” إلى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في دعمه للابتكار، وانفتاحه على الجامعات المحلية والدولية، وإثراء جلساته بالتناقش بين باحثين من مختلف دول العالم.

وقدم الشكر لكلية العلوم لمواكبة مؤتمرها مستجدات العصر ومتطلباته، الذي يتماشى مع رؤية مصر وخطتها الاستراتيجية، وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر كلية العلوم بنات.