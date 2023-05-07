معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة القناة يُعلن فتح باب التقدم لمنح التدريب لشباب الخريجين

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" هي أحد معالم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر بالوقت الراهن، والتي تهدف إلى جعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.

وأضاف أن المبادرة تساهم في مضاعفة حجم صادرات الإلكترونيات المصرية، وتقليل إيردات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بالسوق المحلية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للباحثين والمهندسين والفنيين المتميزين والعمال.

وتابع " مندور " أن المبادرة ترتكز على محورين رئيسين، الأول هو التصميم والإنتاج المتميز للدوائر الإلكترونية والأنظمة ذات القيمة المضافة، العالية والمدعومة بمستوى عالٍ من الدعم الفني، والثاني هو خلق صناعة إلكترونيات كثيفة العمالة.



جاء ذلك تعليقاً من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على إعلان معهد تكنولوجياالمعلومات بجامعة قناة السويس عن فتح باب التقدم لمنح التدريب، المقدمة لشباب الخريجين من الجامعات المصرية أو ما يعادلها في الفترة من 2014 وحتى عام 2023 .

وأشارت الدكتورة إيمان عزب مدير معهد تكنولوجيا المعلومات فرع جامعة قناة السويس- أن المنح تأتى فى إطار إستراتيجية الدولة لدعم صناعة الإلكترونيات.

وأكد المهندس أسامة عمار المدير الإداري لمعهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة- أن المنح مُقدمة لتخصصات الهندسة ( إتصالات ، إلكترونيات ، حاسبات ، ميكاترونكس )، وكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي وعلوم الرياضيات طبقاً للمسار التدريبى.