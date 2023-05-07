محافظ الشرقية يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل

اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات ومواصلة التفوق العلمي.

جاء ذلك اليوم الأحد خلال تفقده لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2022/ 2033 م ، بمدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والتي تضم 24 لجنة امتحانية تستوعب 462 طالبا وطالبة.

وأوضح محافظ الشرقية أن جولته اليوم لتفقد لجان الامتحانات تأتي في إطار المتابعة وإرسال رسالة طمأنه لأولياء الأمور بانتظام سير الامتحانات في جو يسوده الهدوء، مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مؤكداً أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

رافق المحافظ في الجولة المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، رضا بكري رئيس حي أول ، شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان