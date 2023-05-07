إسبانيا تستقبل 13 مليون سائح بعائد 17 مليون يورو في 3 أشهر

كشف المعهد الوطني الإسباني للإحصاء (INE) أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، استقبلت إسبانيا 13.7 مليون سائح دولي، بزيادة قدرها 41.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد في تقرير أصدره اليوم، أنه منذ بداية يناير وحتى نهاية مارس، أنفق السائحون ما مجموعه 17.201 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 44.7 % مقارنة بربع عام 2022، ووصل 5.3 مليون زائر إلى إسبانيا في شهر مارس وحده، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30 % مقارنة بشهر مارس 2022، الذين أنفقوا إجمالي 6.657 مليون يورو، وهو ما يزيد بنسبة 31.1 % عن العام الماضي.

وتشير البيانات إلى أن عام 2023 هو عام استثنائي للسياحة، ليس فقط من الناحية الكمية، ولكن أيضًا من الناحية النوعية، مع زيادة الإنفاق والإقامات الأطول، حسبما أشارت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في بيان صحفي بخصوص الإحصاءات.

وخلال شهر مارس، بلغ متوسط ​​الإنفاق لكل سائح 1.266 يورو، بزيادة سنوية قدرها 0.7 %. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط ​​النفقات اليومية إلى 6.6٪ أو 168 يورو.

وفي الوقت نفسه، فيما يتعلق بالإقامة، بلغ متوسط ​​مدة رحلات السائحين الدوليين 7.6 يومًا، وهو ما يماثل تقريبًا العام السابق. تظهر الأرقام التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء أيضًا أن المملكة المتحدة تواصل قيادة سوق السياحة الخارجية، مع وصول 1.1 مليون سائح. في الوقت نفسه، شهدت زيادة كبيرة في شهر مارس، حيث سجلت 29.4 مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

ومن حيث عدد الزيارات لإسبانيا، احتلت فرنسا وألمانيا المركزين الثاني والثالث. وهكذا، ساهمت ألمانيا بـ 673.584 سائحًا، بزيادة قدرها 10.7 % في المعدل السنوي، وفرنسا بـ 613323 سائحًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34.1 % مقارنة بالعام السابق.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت الدول الأخرى التي شهدت زيادة سنوية في عدد الزوار في مارس 2023 هي الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 74.1 % مقارنة بالشهر نفسه في عام 2022، تليها البرتغال بنسبة 51.1 % وإيطاليا بنسبة 35.0 %.

ومن أولى الوجهات الرئيسية للسياح خلال شهر مارس كانت جزر الكناري بنسبة 24.7 % من المجموع أو 1.3 مليون سائح، بزيادة قدرها 15.5 % مقارنة بالعام الماضي.

كما كشف المعهد الوطني للإحصاء أن المملكة المتحدة وألمانيا هما دولتا الإقامة الرئيسيتان للسائحين المتوقعين من قبل هذا المجتمع بنسبة 35.2 % و 18.4 % على التوالي.

المجتمع الثاني من حيث عدد السياح الدوليين هو كاتالونيا - بنسبة 19.5 %. كما شهد نفس النمو نموًا قويًا مقارنة بالعام الماضي مع وصول عدد أكبر من السياح بنسبة 44.9 % في مارس مقارنة بالعام الماضي. وأكبر عدد من الزائرات لهذا المجتمع هن من الفرنسيات بنسبة 19.5 % والإيطاليات بنسبة 9.8 %.

واحتلت الأندلس المركز الثالث بإجمالي 803،139 زائرًا في مارس وبزيادة سنوية قدرها 31.7٪. بلد المنشأ الرئيسي هو المملكة المتحدة، بنسبة 26.6 % من الإجمالي، تليها دول الشمال بنسبة 10.1 %.

وتكشف المزيد من بيانات المعهد الوطني للإحصاء أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، كانت المجتمعات التي تستقبل أكبر عدد من السياح هي جزر الكناري، بأكثر من 3.7 مليون نسمة وبزيادة قدرها 30.9 % مقارنة بالعام الماضي، وكاتالونيا بحوالي 2.8 مليون و بزيادة قدرها 53.4 % والأندلس بحوالي 2.0 مليون، بنسبة 46.2 % أكثر.

كما لوحظت الزيادة السنوية في عدد السياح في مجتمعات أخرى مثل مجتمع مدريد بنسبة 32.8 % وفي جزر البليار بنسبة 17.5 %.