بسنت شوقي تشارك الجمهور بلقطات من إجازتها.. صور

نشرت الفنانة بسنت شوقي على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صوراً لأحدث ظهور لها من قضاء إجازتها .

يشار إلى أن الفنانة بسنت شوقى كان قد تم تكريمها منذ أيام خلال حفل الموضة "artist in fashion" المقام فى مدينة دبى بدولة الإمارات.

من جانبها كانت قد أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام عقب وفاة الفنان مصطفى درويش الأسبوع الماضى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بسنت شوقى مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال، مى عمر، داليا مصطفى، بسنت شوقى، مراد مكرم، تأليف سماح الحريرى والإخراج خالد مرعى .

IMG_20230507_133127

IMG_20230507_133152