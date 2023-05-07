سجل ضعيف لليونايتد قبل مواجهة وست هام

يحل فريق مانشستر يونايتد، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، ضيفاً ثقيلاً على نظيره وست هام يونايتد، وذلك على ملعب "لندن الأولمبى"، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



ويدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء وفى جعبته أرقام سلبية تحبطه قبل المواجهة التى يسعى من خلالها الشياطين الحمر للحفاظ على موقعهم بترتيب البريميرليج.

حيث يحتل فريق اليونايتد المركز الرابع برصيد 63 نقطة، من خلال 33 مواجهة خاضها، منتصراً فى 19 وتعادل فى 6 وخسر فى 8 مواجهات.



وكانت الهزائم الـ 8 التى تعرض لها مانشستر يونايتد خلال الـ 17 لقاء خاضه هذا الموسم في البريميرليج، كانت أمام الفرق التي تتواجد في النصف الأعلى من جدول الترتيب.



ولم يتعرض للهزائم خلال الـ 16 مباراة أمام الفرق التي تتواجد في النصف السفلي، محققًا خلال تلك المباريات 12 انتصار.



ولم يحقق مانشستر يونايتد سوى انتصارين فقط في 8 مباريات خاضها خارج ملعبه في الدوري في عام 2023، وخسر 4 لقاءات منها، وهو سجل ضعيف للشياطين الحمر يرهقه معنويا قبل زيارة وست هام.



ويعد الفوز على فولهام بنتيجة بهدفين لهف في نوفمبر الماضي، هو الانتصار الوحيد ليونايتد في آخر 7 مباريات خاضها في لندن في الدوري وهو 3 تعادلات و 4 هزائم.



ويبتعد مانشستر يونايتد بهدفين فقط، عن تسجيل 100 هدف في جميع المسابقات هذا الموسم.



وسجل ماركوس راشفورد 4 أهداف أمام وست هام في الدوري، من بينهم 3 أهداف كبديل، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله كبديل أمام خصم بعينه في المسابقة.