ضبط المتهم بقتل سائق وسرقته بقليوب

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض العثور على جثة سائق بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين أن المجني عليه لقي مصرعه إثر طلق ناري، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستدراج المجني عليه بقصد توصيله والاستيلاء على مركبة التوك توك، وعندما قاومه أطلق عليه الرصاص فلقي مصرعه، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة قليوب بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سائق "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة متوفي إثر إصابته بطلق ناري بدائرة المركز.

جرى إخطار مديرية أمن القليوبية، وانتقل فريق من البحث الجنائي وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه عقد العزم على سرقة مركبة التوك توك وفي سبيل تنفيذ ذلك قام باستيقاف المجني عليه وطلب منه توصيله لإحدى المناطق وأثناء سيرهما قام بإشهار سلاح ناري "طبنجة" وهدده إلا أن المجني عليه قاومه فأطلق عليه عيار ناري فسقط المجني عليه من المركبة واستولى عليها ولاذ بالفرار، عقب ذلك قام بإخفاء التوك توك بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما جرى بإرشاده ضبط مركبة "التوك توك" والطبنجة المستخدمة وبخزينتها 6 طلقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.