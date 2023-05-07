حملة نظافة مكبرة بعمارات الأوقاف بالعاشر من رمضان

وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تعليماته للمهندس أشرف عبدالوهاب، نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس هانى جاد، مدير عام التنمية، بتكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات بكافة الأحياء بالمدينة، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية ، ضمن خطة المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

في هذا السياق، خرجت حملات إدارة النظافة بجهاز العاشر من رمضان، بالتنسيق مع المهندس محمد فتحي، رئيس جهاز النظافة بالمدينة، ومتابعة مهندس أحمد صيام بواسطة نهضة مصر، بأشرف المهندس حاتم البرنس، لتنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة العامة والكنس اليدوي لشوارع وميادين المدينة، والتي تضمنت أعمال حملة مكبرة بمنطقة عمارات ألأوقاف بالحى الثانى عشر.وأكد المهندس علاء منيع، رئيس الجهاز للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمدينة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة.

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