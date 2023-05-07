محافظ الجيزة: مشروع سكني متكامل لمتضرري السيول يالصف

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تفقد مراحل العمل والتجهيزات النهائية بمشروع الديسمي المتكامل وهو احد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها للمواطنين التي تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عدداً من قري مركز ومدينة الصف ،في اطار تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياه كريمة للمواطنين .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يضم مجمع سكني حضاري وموقف لسيارات السرفيس ومدرسة لكافه المراحل الدراسية وسوق حضاري ومحطات مياه شرب ومعالجه للصرف الصحي وحظائر لتربية المواشي .

بدأت جولة اللواء أحمد راشد بتفقد مشروع مجمع مساكن الديسمي المقام بطراز حضاري و الذي تم انشاءه لمتضررى السيول مشيراً ان المشروع مقام علي مساحة ٢٨ فدان ويضم عدد ٣٢ عمارة سكنية علي مسطح ٢٦٠ م٢ للعمارة الواحدة و تتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور علي عدد ٢ شقه سكنية بمساحة ١٢٠ م٢ للواحدة بإجمالي ٢٥٦ وحدة سكنية للمشروع بالكامل .

وعاين المحافظ أحد الوحدات السكنية المجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة كنموذج موحد وذلك ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي التي قد تضررت منازلهم جراء أزمة السيول وتوفير حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وذلك ضمن برنامج تطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وتابع محافظ الجيزة بأنه سيتم تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة إلي جانب تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل علي ري المسطحات الخضراء .

وأوضح محافظ الجيزة انه تم تخطيط المنطقة بالكامل لتوفير واقامه كافه الإحتياجات المعيشية لتوفير سبل الراحة للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم .

ولفت إلى ان المشروع تم مراعاه اقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي والتي تصل إلي ٣٢ مجموعة تضم ٨ حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي ٧٢٠ م ٢ مجهزة بالكامل بإجمالي ٢٥٦ حظيرة .

وأكد راشد أنه تم البدء في الأعمال الإنشائية لمدرسة الديسمي علي مساحة ٣٦٠٠م٢ وسوف تضم دور أرضي وأربعة أدوار لتشمل كافه المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءآ من مرحلة رياض الاطفال إلي مرحلة الثانوية العامة .

وأوضح محافظ الجيزة ان تم مراعاة كافه المعايير الواجبة لتوفير مجتمع عمراني متكامل للمواطنين مشيراً انه جاري انشاء السوق الحضاري علي مساحة ١٢٠٠م٢ بتكلفة ٥ مليون جنيه لتخصيصه لقاطني مساكن الديسمي و يضم مبني إداري وعدد ١٨ محل كمرحلة أولي بنسبة تنفيذ ٧٠% .

وتفقد المحافظ موقف الديسمي الحضاري الجاري تنفيذه علي مساحة ٢٤٠٠م٢ بتكلفة ٢ مليون جنيه مؤكداً أن سيتم مراعاة دعمه بخطوط السير التي تخدم حركة تنقلات مواطني القرية مشيراً انه تم تنفيذ ٩٠% من الاعمال الإنشائية للموقف مؤكداً انه يسع إلي ١٦ سيارة سرفيس لخدمة أهالي الديسمي ومزود بمقاعد للجلوس ودورات مياه والانارة اللازمة و بوابات للدخول والخروج و كاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليه .

وكلف محافظ الجيزة بإنهاء التجارب الاولية اللازمه لبدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي للقرية بطاقة ٢٠٠م٣ الي جانب خزان الري البالغ سعته ٢٥٠م ٣ وخزانات مياه الشرب ووسائل الحماية المدنية بسعة ٧٥٠م٣ لخدمة المشروع .

ووجه محافظ الجيزة بسرعة الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية مشدداً على توفير شركة نظافة وصناديق القمامة اللازمة للحفاظ علي الحالة العامة للنظافة والصورة الحضارية للمنطقة .

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ و محمد نور السكرتير العام المساعد ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وعلي عبد الله رئيس مركز الصف ومحمود فؤاد رئيس مركز أطفيح وسامح عشماوي مدير مديرية الشئون الصحية وعبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية .