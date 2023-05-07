طلب إحاطة لتوعية المواطنين بمتحور كورونا الجديد "أركتوروس"

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، وزارة الصحة والسكان، بتوعية المواطنين بكافة التفاصيل الخاصة بمتحور كورونا الجديد "أركتوروس"، والذي أثار انتشاره مخاوف من عودة التحذيرات المرتبطة بانتشار المرض، أو العودة لارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وتساءل "زين الدين"، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن استعدادات وزارة الصحة والسكان لمواجهة متحور أركتوروس، خاصة بعد تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية كمتحور مثير للاهتمام بسبب سرعته في الانتشار، حيث تم الإبلاغ عن 3648 عينة من 37 دولة ومعظم العينات المبلغة من الهند (63،4 %، 2314 عينة)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (10،9 %- 396 عينة)، سنغافورة (6،9%- 250 عينة)، أستراليا (3.9%- 143 عينة) كندا (2,6 %- 94 عينة)، (بروناي 2,4%- 89 عينة)، المملكة المتحدة (2,1%- 75 عينة)، اليابان (2,0%- 73 عينة).

وطالب النائب، بضرورة أن يكون لدى وزارة الصحة والسكان خطة شاملة لتوعية المواطنين في مختلف وسائل الاعلام بكل مايتعلق من معلومات عن هذا المتحور لتجنب مخاطره وكيفية الحد من انتشاره.

وأشار إلى قدرة المنظومة الصحية المصرية على مواجهة مختلف الأوبئة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه جيش مصر الأبيض في مواجهته مع فيروس كورونا، والذى أكد قدرة المنظومة الصحية المصرية على مواجهة مثل هذه الفيروسات الخطيرة.