سلامة الغذاء: إصدار 672 إذن تصدير لحاصلات زراعية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 14 ، وذلك عن الفترة من 29 إبريل حتى 5 مايو الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة:

لقاء الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع بميلو لينستر – الملحق الزراعي بسفارة هولندا – يوم الثلاثاء الماضي ، حيث تم استعراض التعاون السابق بين البلدين، واكتساب بعض العاملين بالهيئة من الخبرات الهولندية في مجال سلامة الغذاء من خلال التدريبات التي قدمت من جامعة فاخينينجن الهولندية.

كما بحث اللقاء سبل استمرار التعاون المشترك بين الجهتين من خلال برنامج شراكة وعقد دراسات بحثية على بعض المنتجات الغذائية للوصول إلى النتائج الأدق والأمثل والمتعلقة بصلاحية تلك المنتجات.

ومن جانبه، أعرب ميلو لينستر – الملحق الزراعي بسفارة هولندا – عن سعادته بهذا اللقاء وأبدى استعداد بلاده للتعاون وتقديم كافة خبراتها في مجال سلامة الغذاء بما يخدم ويطور من منظومة سلامة الغذاء في مصر.

زيارة الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – لمحافظة الإسكندرية صباح يوم الجمعة الموافق 5 مايو الجاري ، حيث استقبله السيد اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، والذي رحب بدوره بالدكتور الهوبي والوفد المرافق له .

وتم بحث سبل التنسيق والتعاون بين الهيئة والمحافظة فيما يتعلق بتفعيل منظومة سلامة الغذاء بالمحافظة، كما تناول الاجتماع سبل التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية بالإسكندرية ، وأهمية العمل كفريق لتحقيق التكامل والتعاون المثمر والبناء .

واستعرض الهوبي خلال اللقاء دور الهيئة الرقابي والذي يضمن وصول غذاء صحي وآمن خلال العملية الإنتاجية، مروراً بمرحلة التداول وحتى الطرح بالأسواق، كما أوضح أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تسعى بدورها إلى الإرتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق المحلية والعالمية، وتعمل على متابعة توافر الاشتراطات والتشريعات الدولية في جميع مراحل سلسلة الغذاء في مصر من خلال إحكام الرقابة على كافة منشآت القطاع الغذائي، الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري وزيادة تنافسية وقبول المنتجات المصرية بالأسواق العالمية .

ومن جانبه، أكد السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تقديم كافة أوجه التعاون والتسهيلات التي تخدم وتعزز من تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل المحافظة كجهة رقابية خدمية في الارتقاء بمستويات سلامة الغذاء و مأمونيته ، بما يخدم المواطن السكندري.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة،،،

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 84 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 2 منشأة غذائية لدى الهيئة فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 3 مصانع وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء، وتم إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية لـ 15 مصنع مستوفي.

وبالنسبة لإدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد 45 زيارة، بواقع 23 زيارة فحص و 22 زيارة تفتيشية ، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة، هذا وقد سجلت 3 منشآت لدى الهيئة و استوفت 4 مراكز تعبئة لحاصلات زراعية لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء، كما أصدرت الإدارة 672 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وفيما يخص الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، فقد تم التفتيش على 17 منشأة غذائية، وتسجيل 7 منشآت بواقع 2 مصنع و 5 مورد خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 37 شكوى ، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 36 شكوى ، وجاري فحص شكوى واحدة.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 548 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

وفي إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تطوير منظومة العمل وتطوير أداء العاملين بها في مجالات العمل المختلفة، نظمت إدارة التدريب بالتعاون مع إدارة المجازر من خلال مشروع مجموعةTAIEX الممول من الاتحاد الأوروبي دورة تدريبية بعنوان " تطوير عملية التفتيش الرسمي لمصانع الأمعاء الحيوانية " خلال الفترة من 2 – 4 مايو الجاري، استهدفت تطوير إجراءات التفتيش وفقًا لمعايير واشتراطات الاتحاد الأوروبي، وخلق مفتش ذو دراية وخبرة علمية وعملية من خلال تدريب عملي وزيارات ميدانية للمصانع العاملة في هذا المجال.

وقد تناول البرنامج موضوعات متنوعة منها( تعريف دقيق للأمعاء و لطبيعة الصناعة ، تحليل وتقييم المخاطر المتنوعة ، إنشاء نظام سلامة غذاء داخل المنشأة طبقا لمعايير واشتراطات الاتحاد الأوروبي ) .

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 2850 رسالة بواقع 165000 طن، تنوعت مابين 355 صنف من فواكه وخضر ومنتجات غذائية متنوعة من 120 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر السعودية وروسيا والصومال.

كما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1050 رسالة بواقع 135000 طن، تم رفض 4 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 160 صنف من قمح وفول صويا وذرة وأسماك ولحوم مجمدة وزيوت متنوعة من 63 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر أمريكا، روسيا، أوكرانيا و أندونيسيا.

وقامت الإدارة العامة للأغذية الخاصة بـ 4 زيارات تفتيشية ، وسجلت 53 منتج ، و أصدرت 9 شهادات بيع حر خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يخص الإدارة العامة لشئون المعامل، تم إعداد التقارير الفنية لعدد 1865 عينة من شحنات الأغذية المستوردة و580 عينة لأغذية معدة للتصدير و 110 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 154 عينة منتجات الأغذية الخاصة و387 دراسة طلبات تظلمات.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 25 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وسجل 6 مطاعم و 5 فنادق لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفى 12 فندقا لاشتراطات الهيئة .

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية ، فقد تم تنفيذ 36 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وتم حصر 112 منشأة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وأسوان تمهيدا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة ، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 6 فروع ، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1263 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 12 مأمورية رقابية للمخازن ، هذا وقد تم استيفاء عدد 1 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المدرجة بالقائمة البيضاء لدى الهيئة 212 مخزن.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ 10 مأموريات رقابية على المحالب في محافظات البحيرة، والدقهلية والغربية والمنوفية، ليصل إجمالي عدد المأموريات التي تم تنفيذها على المحالب ومراكز تجميع الألبان إلى 882 مأمورية حتى الآن.

نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 27 مأمورية فحص على وحدات الطعام في 7 محافظات وسجلت 3 وحدات، فيما استوفت عدد 1 وحدة طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدارجها للقائمة البيضاء.

وتم فحص 302 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية بالإضافة إلى تسجيل عدد 164 منشأة ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 2449 منشأة حتى الآن، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 28 معاينة لمحال عامة ليصل إجمالي العدد إلى 500 معاينة، كما أصدرت الإدارة دليلًا لتسجيل مكاتب وشركات توريد المواد الغذائية التي لاتمتلك أماكن للتخزين.

وخلال الأسبوع الماضي شاركت إدارة السلع الاستراتيجية في حملات مرور ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وتم تسجيل مضرب أرز.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات ،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 120 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية بمالحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط طن و200 كيلو زبيب منتهي الصلاحية و50 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 200 كيلو بندق، و4300 كيس سناكس، و100 كيلو شوفان منتهي الصلاحية وذلك بناءً على قرار النيابة.

وشارك فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط في اجتماع للمحافظة لبحث تشكيل لجان لفحص المجازر المطورة في نطاق محافظة أسيوط طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية.

كما تعاون الفرع مع وزارة التموين في شن حملات مشتركة على المطاحن الخاصة لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من عدم استخدام القمح المحلي والدقيق المدعم في صناعة الأعلاف، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 800 كيلو دقيق مدعم يتم خلطه واستخدامه في تصنيع العلف، وتم تحرير محضر بالواقعة.