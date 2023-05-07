نقيب الزراعيين: السعة التخزينية للقمح زادت بأكثر من الضعف خلال 8 سنوات

قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في منظومة القمح مثل سعر التوريد وجعل التوريد اختياريا تستهدف توفير حياة كريمة للفلاحين وأسرهم، وكان من بين توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وجود برنامج قومي لإنتاج الحبوب وتقاوي المحاصيل الاستراتيجية المحسنة، وكانت نسبة التغطية من التقاوي المحسنة الموسم الماضي 45% من إجمالي المساحة.

وأضاف “خليفة”، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد، أنّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية بذلا جهودا كبيرة مع القطاع الخاص هذا العام من أجل إنتاج التقاوي المحسنة، وبلغت نسبة التغطية حسب الأرقام والتصريحات التي خرجت من وزارة الزراعة حوالي 75%.

وتابع نقيب الزراعيين: "نأمل ان تكون نسبة التغطية 100% في الموسم المقبل بمجهودات وزارة الزراعة ومراكز البحوث التي تحسن المنظومة، من أجل زيادة الإنتاجية، كما تطورت منظومة الصوامع والتخزين، كانت أعلى سعة تخزينية في مصر حتى عام 2015 كانت مليوني طن وكان أقصى فترة احتياطي تقدر بنحو 3 شهور بسبب عدم وجود وسائل تخزين عالية، والآن أصبحت السعة التخزينية تقدر بنحو 5 ملايين طن، أي أن السعة التخزينية للقمح زادت بأكثر من الضعف خلال 8 سنوات".

