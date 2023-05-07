بعد 6 سنوات.. استخراج آلة جراحة من بطن سيدة في المنصورة- صور

نجح فريق طبي جراحي بمركز جراحة الجهاز الهضمي التابع لجامعة المنصورة ترأسه الدكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة والدكتور محمد عبد الرازق مدرس الجراحة والطبيب محمد الكامل والطبيب محمد أمجد وطبيب التخدير الدكتور أمجد زغلول والدكتورة أماني طرباي والتمريض ميادة الدسوقى وماجدة رحب ونهلة أحمد والفني محمد السيد، في استخراج آلة جراحية عبارة عن "جفت شرياني" داخل تجويف البطن لسيدة أجرى لها عملية جراحية "ولادة قيصرية" عام 2017 ".

من جانبه صرح الدكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة ، بأن هذه السيدة تبلغ من العمر 47 عاما من محافظة الشرقية وقد حضرت إلى العيادة الخارجية بمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة وجرى مناظرة الحالة ووجد أن بها شئ غير معتاد لذا أجرى لها على الفور الأشعة والمناظير والفحوصات اللازمة وعندها تم اكتشاف جسم معدني موجود بمنطقة الحوض لهذه السيدة.

واضاف أنه بمتابعة التاريخ المرضى للسیدة أقرت بأنها أجريت لها عملية ولادة قيصرية في أوائل عام 2017 وكانت العملية صعبة للغاية، إذ أن هذه العملية كانت رقم 5 من العمليات القيصرية التي أجرتها هذه السيدة، وحدث نزيف حاد أثناء الولادة وتهتك بالرحم، مما حدا بأطباء النساء والتوليد إلى استئصال الرحم لإنقاذ حياتها، وبعد فترة غير وجيزة من النقاهة فى المستشفى وخارجها رجعت هذه السيدة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وأشار إلى أنه فى بداية العام الحالى بدأت السيدة تعاني من آلام بالبطن والحوض وتكررت عليها هذه الآلام وازدادت حدتها وبدأ ظهور أعراض أخرى عبارة وجود إفرازات شبيهة بالبراز في منطقة المهبل، لذا أسرعت إلى الاستشارة الطبية المكثفة التي أثبت من خلالها وجود جسم معدني فى منطقة الحوض شبيه بآلة جراحة.

وأوضح أنه بعد التحضير المكثف والدقيق جرى استكشاف الحالة فى مركز جراحة الجهاز الهضمى جامعة المنصورة ووجد خلالها آلة طبية جراحية بمنطقة الحوض عبارة عن جفت شرياني أصاب القولون والمستقيم والمثانة وعنق الرحم بالالتهابات والالتصاقات الشديدة التي أسفرت عن حدوث ناسور بين المستقيم والمهبل مؤكدا أنه خلال جراحة صعبة ودقيقة ومعقدة تم استخراج الجفت الشرياني واستئصال الأجزاء المصابة وذلك خلال 5 ساعات كاملة.

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