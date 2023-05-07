عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "انطلاق موسم حصاد الذهب الأصفر بالفيوم".



وأكد المهندس مصطفى راشد وكيل الوزارة بالفيوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالفلاح المصري والقمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وأضاف: "من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي فقد تم الاهتمام بزراعات القمح على مستوى الجمهورية، لدينا في الفيوم حوالي 173 ألف فدان مزروعة بالقمح، بالإضافة إلى العديد من مناطق تخزين القمح، ونعمل على الخريطة من خلال توجيهات الوزير والمحافظ".



وتابع، أن المحافظة تتعاون مع المزارع من البداية حتى نهاية الحصاد: "نطبق نموذجا حتى نتوسع فيه، من خلال الزراعة بترشيد استهلاك المياه، الذي من خلاله يمكننا توفير كمية من المياه بنحو 40%، كما نوفر 25% للتقاوي، كما نزود وحدة المساحة المنزرعة 10%، وهو ما ينعكس على التوسع الرأسي.

وشدد، على أن زيادة سعر القمح كان له تأثير إيجابي: "تجربتنا مع المزارعين نجحت ويمكننا أن نتوسع فيها، وبالنسبة إلى الحقول الإرشادية فغنها مهمة جدا لأي محصول من المحاصيل، إذ إنها بوابة ومفتاح النهوض بها، وهي توصية وخبرة ننفذها وثمار جهد من البحوث الزراعية ووزارة الزراعة، حيث ننفذ حزمة من التوصيات الفنية للنهوض بالمحصول".