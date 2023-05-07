ads
الأحد 07 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رويترز: اندلاع اشتباكات جديدة بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوب الخرطوم

السودان
السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأحد، باندلاع اشتباكات في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومن ناحية أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إلى ضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية ودون عوائق، للسماح بتوزيع المساعدات على المحتاجين بشكل فوري في السودان.

وقال جوتيرش "يجب حماية السكان المدنيين والبنية التحتية، ويجب احترام العاملين في المجال الإنساني. أدعو المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق السلام والعودة إلى الانتقال الديمقراطي".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذر "جوتيريش" من أن الوضع في السودان يصبح أكثر إثارة للقلق يومًا بعد يوم مع استمرار احتدام القتال وتدهور الوضع الأمني، وقال: إن السودان يواجه "كارثة إنسانية"، حيث أصبح ملايين الأشخاص محاصرين في القتال ويواجهون انعدام الأمن الغذائي بشكل متزايد.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجيش السوداني العاصمة السودانية الخرطوم