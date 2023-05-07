رويترز: اندلاع اشتباكات جديدة بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوب الخرطوم

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأحد، باندلاع اشتباكات في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومن ناحية أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إلى ضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية ودون عوائق، للسماح بتوزيع المساعدات على المحتاجين بشكل فوري في السودان.

وقال جوتيرش "يجب حماية السكان المدنيين والبنية التحتية، ويجب احترام العاملين في المجال الإنساني. أدعو المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق السلام والعودة إلى الانتقال الديمقراطي".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذر "جوتيريش" من أن الوضع في السودان يصبح أكثر إثارة للقلق يومًا بعد يوم مع استمرار احتدام القتال وتدهور الوضع الأمني، وقال: إن السودان يواجه "كارثة إنسانية"، حيث أصبح ملايين الأشخاص محاصرين في القتال ويواجهون انعدام الأمن الغذائي بشكل متزايد.