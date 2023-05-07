كيف شجعت الدولة على زراعة القمح وزيادة إنتاجيته؟

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم الاحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كيف شجعت الدولة على زراعة القمح وزيادة الإنتاج؟".

وجاء في التقرير، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا من أجل تعظيم قطاع الزراعة وتوفير احتياجات المواطن المصري، لذلك، فإنها تعمل على ملف القمح في العديد من النقاط لكونه أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

ويعد التسعير من أهم المحاور الخاصة بتطوير زراعة القمح في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبدأ هذا العام موسم القمح قبل الزراعة بشهرين، إذ تم تحديد السعر الذي بلغ 1000 جنيه للأردب، وهو ما يشكل زيادة كبيرة في السعر مقارنة بالعام الماضي.

وقد تم رفع سعر أردب القمح إلى 1250 جنيه للأردب، ومن ثم 1500 جنيه للأردب بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن السعر الأخير للقمح هو 1500 جنيه وهو ما يعادل ضعف سعر الموسم الماضي.

ويتمثل الهدف الرئيسي من التسعير في تحسين حياة الفلاح ودخله إلى جانب تطوير الحياة في الريف المصري الذي يعد الغرض الرئيسي من مبادرة حياة كريمة، لذلك، فقد تمت زيادة نقاط التجميع حتى يسهل على الفلاح عملية النقل ويتواجد أكثر من 450 نقطة على مستوى الجمهورية.

