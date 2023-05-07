تونس تحبط عددًا من عمليات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

أحبطت السلطات التونسية عددًا من عمليات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العام للحرس الوطني التونسي - في بيان أمس السبت أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، تمكنت من إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 66 مجتازا من بينهم 25 تونسيا والبقية من بلدان إفريقية بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق في البحر.

وأشار إلى أن دورية مشتركة من مركز الحرس البحري بالكرنيش، فرقة الأبحاث العدلية بصفاقس، ومركز الحرس الوطني بساقية الدائر تمكنت من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة.