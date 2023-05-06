تتويج الملك تشارلز الثالث.. 3 أيام احتفالات فى بريطانيا

توج الملك تشارلز الثالث، السبت، ملكًا على بريطانيا في مراسم احتفالية ذات طابع ديني راسخ في التقاليد الملكية المتجذرة رغم أن الملك يسعى لتحديثه.

وستشهد بريطانيا ٣ أيام من الاحتفالات بتتويج الملك تشارلز الثالث بعد مراسم دينية، وافتتح اليوم التاريخي بـ«موكب الملك» الذي توجه إلى ويستمنستر من قصر باكنجهام، في عربة ستسير حوالي كيلومترين، واستمر نحو ساعة تحت إشراف كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية. وذكرت شبكة «سي إن إن»، الأمريكية أنه رغم ضخامة المناسبة، إلا أنها لم تخل من الجدل، فقد اعترض البعض على إنفاق ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب على حفل فخم في وقت يعاني فيه ملايين البريطانيين من أزمة حادة في تكاليف المعيشة.

وجذب التتويج مظاهرات مناهضة للنظام الملكي، حيث تم اعتقال عدد صغير من المتظاهرين في وسط لندن صباح يوم السبت قبل بدء الحدث. وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى حفل الاستقبال الذي استضافه الملك تشارلز الثالث، بقصر باكنجهام، لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين فى مراسم التتويج.

ونقل رئيس الوزراء إلى الملك تشارلز الثالث، تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة في عهد الملك تشارلز الثالث.وأعرب الملك عن شكره لمصر وقيادتها على المشاركة.

