5 أرقام قياسية جديدة للملك محمد صلاح بعد التسجيل أمام برينتفورد

حقق النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، أرقامًا قياسية جديدة خلال مباراة فريقه ضد برينتفورد، المقامة حاليًا على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح، هدف تقدم الريدز على برينتفورد في الدقيقة 13 بعد استقباله كرة عرضية بالرأس من الهولندي فيرجيل فان دايك، ليضعها في شباك برينتفورد، معلنًا تقدم ليفربول على الضيوف.

ونجح الفرعون المصري في تحقيق 5 أرقام قياسية جديدة بهذا الهدف، نستعرضها في السطور التالية.

5 أرقام قياسية للملك محمد صلاح في مباراة ليفربول وبرينتفورد

1- وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 30 في الموسم الجاري 2022-2023 بجميع المسابقات، ليتمكن من تحقيق الإنجاز ذاته للموسم الثالث على التوالي، والرابع من أصل 6، إذ سجل في مواسم 2017-2018 (44 هدفًا) و2020-2021 (31 هدفًا) و2021-2022 (31 هدفًا)، ليكتب التاريخ مجددًا للموسم الرابع في مسيرته مع حمر الميرسيسايد، والثالث له على التوالي.

2- صاحب الـ30 عامًا وصل لهدفه رقم 100 بجميع المسابقات على ملعب أنفيلد، ليصبح ثامن لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز.

محمد صلاح

3- كما بات محمد صلاح، أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في تاريخ النادي العريق.

4- وعادل الفرعون المصري، الرقم المسجل باسم أسطورة النادي السابق ستيفن جيرارد صاحب الـ186 هدفًا في المركز الخامس لقائمة الهدافين التاريخيين للريدز.

5- وحقق محمد صلاح، رقمًا قياسيًا بمعادلة كل من، روجر هانت موسم (1961 - 1962) وفرناندو توريس موسم (2007 - 2006)، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثمان مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح، وصل إلى الهدف رقم 250 في مشواره الأوروبي، بعد تسجيله هدف فوز فريقه على فولهام يوم الأربعاء الماضي، وجاءت الأهداف، كالتالي، بازل السويسري (20)، تشيلسي الإنجليزي (2)، فيورنتينا الإيطالي (9)، روما الإيطالي (34)، ليفربول (185).

ويحتل محمد صلاح، حاليًا المرتبة الرابعة في قائمة هدافي الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفًا، ويفصله هدفًا وحيدًا لاحتلال المركز الثالث بالقائمة مع إيفان توني مهاجم برينتفورد صاحب الـ20 هدفًا.

ويحتل ليفربول، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب، فيما يأتي برينتفورد تاسعًا وفي رصيده 50 نقطة.