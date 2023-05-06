الأربعاء.. 20 لوحة في حب الحضارة المصرية بمعرض وفاء ياديس

ينطلق معرض “مايتى” Mighty العظماء الأربعاء المقبل وهو معرض مودرن بوب للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، ويعرض ٢٠ لوحة فى حب الحضارة المصرية من كتابات جدران المعابد ومقابر الملوك والملكات وتهاوييد وأناشيد الحب والعلوم القديمة .

يعد المعرض هو الثانى لشهر مايو لدعم حق الشعب المصرى ضد حركة أفروسنتريك، التى تستهدف سرقة الحضارة والتاريخ المصرى ونسبته إلى أفارقة القارة، فى محاولة لاستعمار ثقافة وإرث الحضارة المصرية العظيمة .

تقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن مصر أبعد ماتكون عن أفارقة الأفروسنتريك، حيث انهم من أصول السنغال وساحل العاج، وتم اختطاف العديد من أفراد القبائل المقيمة بمحازاة الساحل الأطلنطى وترحيلهم فى سفن إلى القارة الأمريكية للعمل كعبيد، وليس هناك مصرى واحد فى أصول الأفروامريكان الذين يقولون انهم أصول مصرية، وكذلك الحال لباقى القارة الأفريقية، فالمصريين ليسوا عرق أسود أو أحمر أو أصفر أو أبيض، بل لهم تفرد العرق المصرى .

وتضيف وفاء ياديس، أن الفن هو حضارة مصر القديمة الباقية حتى اليوم، من رسم ونحت وعمارة تجمع بين علوم البناء والفلك والألوان والتعدين والأحجار الكريمة والحلى، وأناقة الأزياء والنسيج وعلوم التحنيط، وكل مابقى ليحكى عظمة المصريين القدماء هو كله فنون ممتزجة بعلوم كونية مازال العلم الحديث يفسر ابجدياتها.

الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى، وعضو المجلس الدولى لعلوم الميتافيزيقا، وحاصلة على درجة الدكتوراة من جامعة سيدونا بالولايات المتحدة الأمريكية، يتم العرض فى جاليرى الدكتورة وفاء ياديس وعلى قناته.