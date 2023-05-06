رئيس النمسا: الصداقة مع بريطانيا سوف تزدهر في عهد الملك تشارلز الثالث

توقع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن تشهد فترة تولي الملك تشارلز الثالث عرش بريطانيا تطويرا للصداقة العميقة والدائمة التي توحد المملكة المتحدة والنمسا.



جاء ذلك في تصريحات للرئيس النمساوي اليوم /السبت/ للصحفيين في رحلة العودة من لندن إلى فيينا عقب المشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في وقت سابق في كاتدرائية ويستمنيسر.



وأضاف الرئيس النمساوي أن حضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا هو مناسبة عزيزة نفتخر بها وتم تنظيمه بطريقة جيدة للغاية.

وأعرب الرئيس النمساوي عن تمنياته للملك والملكة وشعب المملكة المتحدة بكل التوفيق.