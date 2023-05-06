صور.. افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السينمائي بدار الأوبرا

انطلقت فعاليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، مساء اليوم السبت، وتستمر حتى 13 مايو الجاري بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، علي أن يقام حفل الختام يوم 20 مايو .

بدأت فعاليات الدورة بكلمة من مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع رئيس المهرجان، وضيف شرف الدورة الفنان حسين فهمي، وبحضور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية ولجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم برئاسة السيناريست إبراهيم الموجي وعضوية كل من الناقد السينمائي وليد سيف رئيس قسم السينما بالمعهد العالي للنقد الفني، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقدة أمل الجمل، والمخرج عادل الأعصر، والمخرج محمد ياسين، والمنتج هشام سليمان، وعدد من صناع السينما والشخصيات العامة، ويقدم الحفل الإعلامية دينا يحيي.



افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السينمائي في مركز الإبداع بدار الاوبرا

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