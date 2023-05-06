مانشستر سيتي يتقدم بثنائية «جوندوجان» على ليدز يونايتد بالشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على ضيفه ليدز يونايتد بثنائية دون رد، في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية السيتي في الشوط الأول عن طريق إلكاي جوندوجان في الدقيقتين 19 و27، وصنع الهدفين، الجزائري رياض محرز.

ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال الوصيف، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز السابع عشر وفي رصيده 30 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: آكي، أكانجي، لابورت

خط الوسط الدفاعي: جوندوجان، ريكو لويس

خط الوسط الهجومي: رياض محرز، دي بروين، ألفاريز، فودين

الهجوم: إيرلينج هالاند.