الشرطة البريطانية تعتقل متظاهرين مناهضين للملكية قبل تتويج الملك تشارلز الثالث

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، باعتقال العديد من المتظاهرين المناهضين للملكية في وسط العاصمة البريطانية لندن قبل تتويج الملك تشارلز الثالث.

وتجمع الآلاف في وسط لندن للاحتفال بالحدث التاريخي، الذي شهد احتجاج عدد من المتظاهرين الذين كانوا يرتدون قمصانا صفراء وكانوا يطلقون صيحات الاستهجان ويصرخون "ليس ملكي".

وقالت ريبابليك، أكبر مجموعة مناهضة للملكية في بريطانيا، في تصريحات للشبكة، إن الشرطة دون تقديم أي سبب اعتقلت منظمي الاحتجاج المناهض للملكية.

وكان جراهام سميث الرئيس التنفيذي للمجموعة من بين المعتقلين.