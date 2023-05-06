صبحي يشهد إطلاق المعسكر الرياضي للشباب والأسر ضمن مشروع "يلا كامب”

يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إطلاق المعسكر الرياضى للشباب والأسر بالعين السخنة ضمن مشروع "يلا كامب” الذى تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضي "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالسويس.

أوضح وزير الشباب والرياضة أن الرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان، مبينًا أن إطلاق الوزارة لمشروعات اليوم تأتى ضمن سلسلة من البرامج التى تنفذها الوزارة على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة فى ضوء الدور التنموى للوزارة داخل المجتمع.

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى أن المعسكرات الرياضية "يلا كامب" من المشروعات الناجحة التى لاقت إقبالًا كبيرًا من الشباب، ورسالتها رياضية وتوعية وتنمية مهارات ذاتية للشباب المشاركين، وتواصل الوزارة تنفيذه وتعميمه على مختلف المحافظات.

وشدد صبحى، على الاهتمام بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات والأنشطة الرياضية بغية تعزيز التنمية الرياضية داخل المجتمع ، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية ، وجعلها أسلوب حياة ضمن رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

ويتضمن برنامج المعسكر، بعض المحاضرات عن كيفية نصب الخيام، للنشاط الرياضي والألعاب الشاطئية (كروس فيت - كرة طائرة شاطئية - كرة قدم - تجديف - كياك - ألعاب المضرب - وألعاب ترفيهية)، منطقة الألعاب الجبلية ، حفلات سمر، جلسات يوجا، بالإضافة إلي نشاط رياضي ومسيرات مشي بالمناطق الجبلية المحيطة، جلسات الطاقة وتعلم مهارات المعيشة الجبلية، تعلم بعض المهارات علي أيدي المتخصصين في تحديد الإتجاهات الأساسية وتحديد المسار باستخدام النجوم وقراءة التضاريس والخرائط الطبوغرافية، وسرعة الرياح، ومحاضرة كشفية عن كيفية نصب الخيام واشغال النيران وطرق البقاء، بالإضافة إلي رحلة بحرية بمنطقة مارينا وادي الدوم وصيد الأسماك.