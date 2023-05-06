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السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحت شعار "حلوة يا بلدي".. السياحة تنظم رحلة بالدراجات النارية إلى جنوب سيناء

متسابقو الدارجات
متسابقو الدارجات الهوائية
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يُنظم "نادي هوكس مصر" تحت شعار "حلوة يا بلدى" رحلة بالدراجات النارية إلى محافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 4 وحتى 8 مايو الجاري وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وبالتنسيق مع الاتحاد المصرى للدراجات النارية.

يشارك بالرحلة (60) مشارك من دول ألمانيا وأرمينيا واليونان ومصر، يتم خلالها المرور بمدن دهب وطابا وشرم الشيخ ثم العودة لمدينة القاهرة.

من جانبها، أوضحت  إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الهيئة لهذه الرحلة تأتي في إطار  الترويج للمدن السياحية المصرية حيث ستمر الرحلة بعدد من هذه المدن مما يساهم في إبراز المقومات السياحية التي تتمتع بها.

وتعد هذه هى المرة الثانية التي تقوم فيها الهيئة برعاية  رحلة بالدراجات النارية إلى محافظة جنوب سيناء تحت شعار "حلوة يا بلدي"، حيث قامت الهيئة برعاية عدد من الرحلات تحت هذا الشعار منذ عام 2019 إلى محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

وجنوب سيناء محافظات الأقصر وأسوان حلوة يا بلدي بالدراجات النارية نادي هوكس مصر