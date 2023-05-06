5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2625 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، الموافق 6 مايو 2023، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية بالبورصة العالمية.

وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2625 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 2018 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3000 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2250 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1750 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21000 جنيه.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2630 جنيه، وارتفع إلى مستوى 2635 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2590 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2620 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 28 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2046 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2018 دولارًا.

وقال إمبابي، إن بيانات تقرير مجلس الذهب العالمي، حول شراء المصريين نحو 7 أطنان من السبائك خلال الربع الأول من العام الجاري، منطقية وليست بعيدة عن حجم الاستهلاك الطبيعي للمصريين، وفقًا لبيانات للمجلس عن السنوات سابقة، وما حدث هو استحواذ السبائك عن جزء من حصة المشغولات، ما يعني أن ما الطلب استبدل السبائك بالمشغولات.

وأضاف أن هذه البيانات كاشفة لحقيقة ذريعة العرض والطلب التي، دفعت البعض لاستفلالها في رفع أسعار الذهب لمستويات غير طبيعية وغير مبررة.

وأشار إلى أن مجلس الذهب العالمي أصدر أحدث تقاريره الفيصلية حول توجهات الطلب، موضحا أن المصريين اشتروا نحو 16.2 طن من المشغولات، تشمل 7 طن من السبائك، و9.2 طن من المشغولات، خلال الربع الأول من العام الجاري.