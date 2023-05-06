البحوث الإسلامية يطلق قوافل التوعية الأسبوعية إلى المنيا ودمياط والقاهرة

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قوافل التوعية للأسبوع الجاري إلى محافظات: القاهرة، دمياط، المنيا، بالإضافة إلى الواحات البحرية، حيث تستمر فعاليات هذه القوافل على مدار أسبوع، وذلك في إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف القوافل الدعوية بشكل دائم في جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد: إن إطلاق المجمع لهذه القوافل المستمرة يحقق استراتيجية التواصل الفعَّال مع جميع فئات وأفراد المجتمع في مختلف أماكن تواجدهم، بما ينعكس على تحقيق الوعي المجتمعي تجاه الانحرافات الفكرية والسلوكية.

أضاف عيّاد أن القوافل تركز في برنامجها على المعالجة الشاملة للمشكلات المجتمعية التي يعاني منها المجتمع المصري، ووضع الحلول المناسبة لها من خلال توجيهات الإسلام، كما تستهدف بيان أهمية التعاون بين أفراد المجتمع في مواجهة تلك المشكلات.

من جانبه قال الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني د. محمود الهواري: إن برنامج القوافل يستهدف التأكيد على أهمية البناء الفكري للشباب، من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسؤولية، مضيفًا أن اللقاءات والندوات التي ينفذها أعضاء القوافل في المدارس والمعاهد والنوادي والمستشفيات والمصانع والمراكز الثقافية وأماكن التجمعات المختلفة، حيث تستهدف ترسيخ المفاهيم المجتمعية المهمة، كما تركز على التوعية بالعديد من القضايا المهمة التي تشغل بال المواطنين، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة بصورة سهلة مبسطة في الأماكن المستهدفة بالتوعية.