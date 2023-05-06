الزيت المقدس.. ملوك بريطانيا يتباركون به ويجلب خصيصا من القدس

يعد مسح الزيت المقدس إشارة تؤكد على المكانة الروحية للملك الإنجليزي الذي هو أيضًا رئيس كنيسة إنجلترا، والذى يأتى ضمن مراسم التتويج.

أعُطيت المباركة في القدس للميرون المقدس الذي سيُستخدم كزيت مسحة لملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث خلال الاحتفال بتتويجه اليوم، بحسب ما أعلن قصر باكنغهام.

وأوضح القصر في بيان أن بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث ورئيس أساقفة الكنيسة الأنغليكانية في القدس حسام نعوم باركا الميرون المقدس الجمعة في "شعائر خاصة" أقيمت في كنيسة القيامة بالبلدة القديمة في القدس، الموقع الذي يؤمن المسيحيون بأن المسيح صُلب وقُبر فيه وشهد قيامته.

وسيُمسح تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا بهذا الزيت خلال تتويجهما في كنيسة وستمنستر في لندن

وأُنتج هذا الزيت من زيتون قُطِف من بستانَي دير الصعود وكنيسة القديسة مريم المجدلية على جبل الزيتون في القدس، ودفنت جدة تشارلز أميرة اليونان أليس في بستان دير مريم المجدلية.

وعُصر الزيتون قرب مكان مولد المسيح في مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وعُطِّر الميرون المقدس بالزيوت الأساسية من زيوت السمسم والورد والياسمين والقرفة وزهر البرتقال. وأوضح قصر باكنغهام أنه الزيت نفسه الذي استخدم لمباركة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عام 1953، ويتألف من مركبات “تُستخدم منذ مئات السنين”.

وقال رئيس أساقفة كانتربري رئيس الكنيسة الأنغليكانية جاستن ويلبي، إن هذا الزيت “يعكس ارتباط جذور العائلة الملكية بالأرض المقدسة”.

وأضاف رئيس الأساقفة الذي يتولى مراسم التتويج “منذ عصور الملوك القدماء، كان الملوك يتباركون بالزيت من هذا المكان المقدس ”.