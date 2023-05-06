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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ملاكي أعلى وصلة الدائري بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلي وصلة الدائري بعد حازم حسن اتجاه الرماية بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي وصلة الدائري بعد حازم حسن اتجاه الرماية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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