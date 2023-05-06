سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بمنطقة الساحل

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بإسلوب "الضغط على الكابود" بمنطقة الساحل.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الساحل لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بإسلوب "الضغط على الكابود" وإعترفا بإرتكابهما (4) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية" مالك محل بطاريات سيارات بالقليوبية.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.