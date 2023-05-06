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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بمنطقة الساحل

ارشيفية
ارشيفية
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نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بإسلوب "الضغط على الكابود" بمنطقة الساحل.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الساحل لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بإسلوب "الضغط على الكابود" وإعترفا بإرتكابهما (4) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية" مالك محل بطاريات سيارات بالقليوبية.
وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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