قومى المرأة ينظم 38 جلسة دوار بقرى حياة كريمة بإدفو وكوم أمبو

واصل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم 38 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 19 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف ، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة ، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد إستهدفت جلسات الدوار توعية 1900 سيدة ورجل بقرى حياة كريمة منها 16 قرية بمركز إدفو وهى البصيلية الوسطى ، ومدينة إدفو ، والدقاديق ، والكلح غرب ، والصعايدة ، والنصراب ، والشهامة ، والرمادي بحرى ، والشراونة ، وكذا عمرو بن العاص ، والحجز بحرى ، والأشراف ، والرمادي قبلي ، وهلال ، وإدفو قبلى ، والمفالسة ، بجانب 3 قرى فى مركز كوم أمبو وهى العتمور قبلى وكوم أمبو قبلى ، والسبيل قبلى ، ومدينة كوم أمبو .

ولفتت إلى أن الجلسات تناولت العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والإستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية ، بجانب موضوعات التربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات المجتمعية الأخرى .

يأتي ذلك إستكمالاً لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .