بدء احتفالية تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته بكنيسة ويستمنيستر

بدأت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته بكنيسة ويستمنيستربترديد الترانيم، اليوم السبت، 6 مايو، وقبل دقائق وصل الأمير تشارلز إلى الكنيسة لبداية مراسم تنصيبه ملكا لبريطانيا العظمى، وظهر بالاحتفال بعض أعضاء الحكومة البريطانية، وزير الدفاع البريطاني، وزير المالية، وعدد من الوجوه البارزة من حزب المحافظين البريطاني.

وتبدأ مراحل التتويج البريطانية بالمرحلة الأولى وهي تقديم الملك تشارلز إلى الرعية وهي تقليد يعود إلى المرحلة الأنجلوسكسونية، أما المرحلة الثانية تبدأ بتلاوة قسم التتويج، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة المسح بالزيت المقدس وصولا إلى لحظة جلوسه على العرش.

وكان قد اختفت الحروف الأولى لاسم الملكة إليزابيث من مقاعد العرش وحلت محلها الأحرف الأولى لاسم الملك تشارلز الثالث.