بدء أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية برئاسة مصر

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري.



يعقد الاجتماع برئاسة مصر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، وكان مجلس الجامعة قد اجتمع، يوم الاثنين الماضي، على مستوى المندوبين الدائمين في دورة مستأنفة، ودعا إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال القتالية في السودان، دون قيد أو شرط، وتعزيز الالتزام بالهدنة، سعيا نحو عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوداني، والحفاظ على مكتسباته وسلامة الدولة السودانية ومؤسساتها ومنشآتها.

وأدان المجلس بأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وبخاصة الطبية منها،وقتل المدنيين أيا كانت جنسياتهم، وحذر من مغبة وتداعيات تلك الأعمال التي تؤدي إلىزيادة حدة الصراع، وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وترحم المجلس على أرواح "الشهداء السودانيين" وغيرهم الذين فقدوا حياتهم جراء النزاع، وتقدم بأحرالتعازي لذويهم.

وطالب بالحفاظ على حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة وأمن الأطقم العاملة بها، اتساقامع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، وحذر من أي مساس بها بما يعدانتهاكا لقواعد القانون الدولي، يتحمل مسؤوليته كل من يتورط في تلك الأفعال الشائنة.

وأعرب ببالغ الحزن والأسى عن خالص التعازي لجمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، في استشهاد المرحوم محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم.

وتقدم بالشكر للسلطات السودانية لتنسيقها وتأمينها وتوفيرها الظروف المواتية لإجلاءأفراد البعثات الدبلوماسية والرعايا العرب والأجانب بسلام وحرفية في ظل ظروف أمنيةمعقدة.

وأشاد بالجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكةالأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية والمملكة المغربية في إجلاء رعاياها ورعايا عدد من الدول العربية وعدد من المدنيين والدبلوماسيين والمسئولين الدوليين، وأكد ضرورة الحفاظ على المصالح المشتركةبين جمهورية السودان والدول العربية.

ودعا إلى اخلاء المستشفيات والمرافق المدنية من أي قوات أو مظاهر عسكرية، وفتح المجالأمام الأعمال الاغاثية والمساعدات الإنسانية لجميع المدنيين السودانيين والمقيمين بالسودان.