وكيل تعليم دمياط يتابع انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل في مدارس محافظة دميـاط، بعد قيام الدكتورة منال عوض محافظ دمياط باعتماد جدول الامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2022/2023.

وأكد "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة، بجانب تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، وغرف عمليات أخرى فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات.

وبناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الإمتحانية بالمدارس والتاكيد علي الإنضباط وتهيئة الأجواء المناسبة.

وتابع "وكيل الوزارة" سير العملية الإمتحانية بعدة مدارس بإدارة الزرقا التعليمية حيث تفقد مدرسة الشهيد جهاد الكيال الابتدائية ومدرسة الشهيد عزت الشامي الابتدائية ومدرسة عزبة فرج سالم الابتدائية ومدرسة عباس الكيال الإعدادية.

وخلال تفقده وجه "وكيل الوزارة" باتباع التعليمات الوزارية بخصوص الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة خلال سير الامتحانات، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان.

وشدد عبد الرؤوف علي ضرورة المتابعة اليومية للجان ومواجهة أية صعاب تواجه العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات من حيث توفير الأمن والسلامة والمناخ الملائم.

وتابع "وكيل الوزارة" تجهيزات المدارس وتهيئتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجهًا بالعمل على توفير كافة الإمكانيات الممكنة لتجهيز اللجان الامتحانية لاداء الطلاب للامتحان في هدوء ويسر وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط.

وقالت منال عوض محافظ دمياط ،انه تم رفع درجة التأهب و التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس .

ومر اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ ، على المدارس بقرية ام الرضا للتأكد من نظافة المدارس بالداخل والخارج وعدم وجود أى اشغالات بمحيط المدارس والاستعداد للامتحانات.

