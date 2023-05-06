"الصحة" السعودية تؤكد أخذ اللقاحات للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام

السبت 06/مايو/2023 - 11:27 ص

أكدت وزارة الصحة السعودية على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ من الداخل بضرورة الإسراع في أخذ لقاحي الحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية واستكمال التحصين للقاحات فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن أخذ التطعيمات يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، مؤكدة أهمية أخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى الشوكية المبني على تاريخ آخر تطعيم سابق، مشددة على ضرورة أخذ لقاح الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا اللقاح خلال السنوات الخمس الأخيرة، في حين أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوا اللقاح في الموسم الحالي، مشيرة إلى أن اللقاحات مهمة على الحجاج أخذها من الآن وحتى ما قبل الحج بعشرة أيام.

وأوضحت "الصحة" السعودية أنه يُمكن معرفة أسماء المستشفيات والمراكز الصحية التي تتوفر فيها تطعيمات الحج عبر تطبيق "صحتي" من خلال الرابط التالي: http://onelink.to/yjc3nj.