سفير السودان القائم بالأعمال والمندوب لدى الجامعة العربية في حوار لـ"البوابة": نشكر الرئيس السيسي وكافة السلطات المصرية لتسهيل عبور السودانيين العالقين لمصر

🔴مصر هي أقرب دولة و شريك استراتيجي لنا .. ونثق أنها توظف كافة إمكانياتها لإعادة الاستقرار والسلام في السودان في هذه المرحلة الحرجة



🔴 مبعوث رئاسي يسلم رسالة من "البرهان" الى الرئيس السيسي ويلتقي أبو الغيط



🔴تم اجلاء عدد كبير من العالقين .. ومشكلة تكدس المعابر بدأت في التلاشي



🔴قوات الدعم السريع لها أجندة خاصة وتحولت الى دولة داخل الدولة.. ولا يمكن قبول هذا الوضع الشاذ



🔴الوضع الحالي في السودان يسير في اتجاه حسم الأمور لصالح القوات المسلحة السودانية والقضاء على التمرد



🔴القمة العربية المقبلة بالسعودية عامل كبير للتهدئة وفرصة مناسبة لتعزيز الجهود و تكامل المبادرات العربية لحل الأزمة الراهنة



🔴نثق في أشقائنا العرب وعلى رأسهم مصر في أنهم "لن يخذلونا"



🔴نرصد كل انتهاكات "الدعم السريع" بحق البعثات الدبلوماسية والمواطنين .. والسودان يسعى بما له من أدلة لتقديم الحيثيات إلى كافة المنظمات والمجتمع الدولي لاعتبارهم "جماعة ارهابية"







أجرت الحوار : رضوى السيسي

وجه السفير الصادق عمر عبد الله سفير السودان القائم بالاعمال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة السلطات المصرية وأجهزة الدولة المصرية لتسهيل عبور السودانيين العالقين في المعابر ووقوف مصر إلى جانب السودان في الأزمة الراهنة، قائلا" نثق في أن مصر تدعم السودان في هذه المرحلة الحرجة ، فمصر هي أقرب دولة لنا وهي شريك استراتيجي ولها ثقل عربي و دولي لا يستهان به ، ونثق في أن مصر توظف كافة إمكانياتها لإعادة الاستقرار والسلام في السودان في هذه المرحلة الحرجة ، كما أن العالم كله يثق في مصر وكذلك الشعب السوداني يثق في مصر ولا يشك لحظة في وقوفها إلى جانب السودان ودعمه في هذه اللحظة الحرجة.

وأضاف في حواره ل"البوابة" إن المبعوث الرئاسي السوداني جاء الى القاهرة حاملا رسالة من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يطلع خلال زيارته الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط على مستجدات الوضع في السودان.

وشدد على أن قوات الدعم السريع هي مجرد ميليشيا طارئة اضطرت الظروف إلى ضمها للقوات المسلحة السودانية في وقت من الأوقات ، وأصبح لديها أجندة خاصة وتحولت الى دولة داخل الدولة ، وبالتالي وبالتالي لا توجد دولة تقبل بهذا الوضع الشاذ ورغم ذلك لم يبدأ الجيش السوداني بالهجوم فمن المستحيل أن يقوم الجيش ببدء الهجوم ولكن قوات الدعم السريع هي التي بدأت هذا الهجوم الغادر والتمرد، معربا عن أمله في أن تكون القمة العربية المقبلة في السعودية فرصة لتهدئة الوضع في السودان وإنهاء الحالة الراهنة و تساهم في تعزيز الجهود العربية و تكامل المبادرات لحل الأزمة في السودان .





وفيما يلي نص الحوار ........



**ماذا عن حقيقة الوضع الحالي في السودان ؟

‏حاليا الوضع الحالي في السودان يسير في اتجاه حسم الأمور لصالح القوات المسلحة السودانية والقضاء على التمرد الذي نظمته قوات الدعم السريع ، وللأسف فإن الأحداث التي جرت في السودان بدأتها قوات الدعم السريع من خلال التمرد على القوات المسلحة السودانية رغم أنها كانت جزء منها ، الا انها رفضت الانصياع القوات المساحة السودانية و استمرت في المماطلة حتى وصلت الى حالة الانفلات والانقلاب الحالية ونحن كحكومة شرعية ندين بشدة تمرد قوات الدعم السريع ونؤكد أننا جميعا في السودان نقف خلف القوات المسلحة السودانية فالجيش هو المؤسسة التي تحمي البلاد.

‏اما قوات الدعم السريع فهي مجرد ميليشيا طارئة اضطرت الظروف إلى ضمها للقوات المسلحة السودانية في وقت من الأوقات ، وأصبح لديها أجندة خاصة وتحولت الى دولة داخل الدولة ، وبالتالي وبالتالي لا توجد دولة تقبل بهذا الوضع الشاذ ورغم ذلك لم يبدأ الجيش السوداني بالهجوم فمن المستحيل أن يقوم الجيش ببدء الهجوم ولكن قوات الدعم السريع هي التي بدأت هذا الهجوم.



**كيف ستتعاملون مع القوات التابعة للدعم السريع ؟

ليس لدينا مشكلة مع القوات الموجودة في الدعم السريع ولكن المشكلة مع قيادة الدعم السريع ، فالقوات الموجودة في الدعم السريع هي قوات تتبع القوات المسلحة السودانية وقد صدر بحقهم عفو ووجهنا نداء لهذه القوات بتسليم أسلحتهم والامتناع عن التمرد .



‏**هل لمستم استجابة من قوات الدعم السريع لهذا النداء الذي صدر منه قيادة الجيش السوداني؟

‏نعم هناك استجابة من أعداد كبيرة وقاموا بتسليم أسلحتهم ولكن هناك جزء تحول إلى عصابات تقوم بعمليات السلب والنهب وتمارس الترويع ضد المواطنين .



‏**ماذا عن زيارة المبعوث الرئاسي السوداني إلى مصر ؟

‏نعم .. المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني هو السفير دفع الله الحاج علي ، وهو مبعوث رئاسي تم تعيينه مؤخرا حيث كان في السعودية لحظة حدوث الانقلاب وهو يقوم بجولة في المنطقة لشرح طبيعة الأحداث في السودان وقد بدأ هذه الجولة بالقاهرة ، حيث جاء الى القاهرة حاملا رسالة من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي كما التقي خلال زيارته الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.



**كيف تنظر الى الدور الذي تقوم به الجامعة العربية لدعم السودان ؟

‏أننا نشكر مجلس الجامعة العربية حيث عقد على مستوى المندوبين الدائمين ، وهي أول منظمة تعقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع في السودان وأصدرت بيان لدعم السودان وأعلن المندوبون الدائمون لدى الجامعة تضامنهم مع السودان كما أطلق السيد أبو الغيط مبادرة لدعم السودان ، ونؤكد أن السودان يثق في اشقائه العرب وعلى رأسهم مصر ، ولدينا ثقة في أن الجامعة العربية لن تخذله خاصة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع في السودان.



‏**هل ستطالب السودان ، الجامعة العربية والمجتمع الدولي ، باعتبار قوات الدعم السريع جماعة ارهابية على غرار ما تم مع الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان؟

‏قوات الدعم السريع ترتكب انتهاكات كبيرة بحق البعثات الدبلوماسية والمواطنين والطلاب في السودان وخلال اجتماع المندوبين الدائمين الذي عقده مؤخرا لبحث الوضع في السودان ، ذكرت في كلمتي أن قوات الدعم السريع ارتكبت الكثير من الجرائم بحق البعثات الدبلوماسية والمواطنين والأجانب ، والسودان يرصد كل هذه الانتهاكات ويسعى بما له من أدلة لتقديم الحيثيات إلى كافة المنظمات والمجتمع الدولي وبالنسبة لنا في السودان فإننا نعتبر قوات الدعم السريع جماعة ارهابية ونسعى من خلال الأدلة التي لدينا لتقديمها للمنظمات العربية والدولية.



‏**ماذا عن الجالية السودانية في مصر و كيف يسير الوضع في المعابر وهل هناك عالقين الآن؟

‏في الحقيقة المعابر كان فيها تكدس كبير من السودانيين و الدبلوماسيين والأجانب وتم اجلاء عدد كبير من خلال معبر ارقين ومعبر قسطل في وادي حلفا ، وقد شهدت المعابر تكدس كبير منذ اندلاع الأزمة ، و تحركت سفارة السودان بالقاهرة في اتجاهين ، الاتجاه الاول مع الجانب المصري و الثاني مع الجوازات السودانية لحل أزمة السودانيين الذين لم يكن معهم جوازات سفرهم او تأشيرات .

‏ونشكر مصر لجهودها في تقديم التسهيلات للعالقين السودانيين ودخولهم إلى الأراضي المصرية و تقديم كل الدعم والمساعدة من خلال الإسعاف أو الأدوية أو الطعام ، وهناك تنسيق مصري سوداني على أعلى مستوى ، وحاليا بدأ التكدس في التلاشي ولكن تواجهنا مشكلة بسيطة وهي مشكلة بعض العالقين الذين ليس لديهم تأشيرات للدخول لمصر ، ومصر لم تغير إجراءاتها فهناك فئات عمرية تحتاج إلى التأشيرة ويقوم مكتب القنصلية في وادي حلفا بمنح تأشيرات للعالقين وتم تسهيل دخول عدد كبير .



**مصر تقوم باتصالات غير مسبوقة لدعم السودان سواء على مستوى وزارة الخارجية او رئاسة الجمهورية .. كيف تنظرون الى الدور الذي تقوم به مصر لدعم السودان خلال الأزمة الراهنة ؟

بالطبع نوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة السلطات المصرية وأجهزة الدولة المصرية لتسهيل عبور السودانيين العالقين في المعابر ووقوف مصر إلى جانب السودان في هذه الأزمة ، ونثق في أن مصر تدعم السودان في هذه المرحلة الحرجة ، فمصر هي أقرب دولة لنا وهي شريك استراتيجي ولها ثقل عربي و دولي لا يستهان به ، ونثق في أن مصر توظف كافة إمكانياتها لإعادة الاستقرار والسلام في السودان في هذه المرحلة الحرجة ، كما أن العالم كله يثق في مصر وكذلك الشعب السوداني يثق في مصر ولا يشك لحظة في وقوفها إلى جانب السودان ودعمه في هذه اللحظة الحرجة.

‏ونتمنى انقشاع الأزمة الحالية في السودان لتعزيز التعاون مع مصر وتحقيق انسياب المعابر والربط الاستراتيجي للبنى التحتية بين البلدين وتطوير العلاقات بين مصر والسودان بما يحقق مصلحة الشعبين المصري والسوداني.



‏**أيام قليلة وتنعقد القمة العربية القادمة في السعودية .. ما الذي تأمله السودان من هذه القمة ومدى أهميتها لحلحلة الأزمة السودانية؟

‏بالطبع السودان يولي هذه القمة اهتماما كبيرا حيث تنعقد في توقيت هام وحساس ، وهناك موقف مشرف لمجلس الجامعة العربية الذي عقد بشكل طارئ على مستوى المندوبين لدعم السودان ، لذلك فإن هذه القمة مهمة وتطور إيجابي يتزامن مع الأزمة السودانية ونعتبرها عامل كبير لتهدئة الوضع في السودان وإنهاء الحالة الراهنة في السودان و فرصة مناسبة لتعزيز الجهود العربية و تكامل المبادرات لحل الأزمة الراهنة في السودان ونثق في كل الدول العربية ودورهم الكبير لدعم السودان .



‏**هناك تقارير إعلامية عن تكدس الجثث في شوارع السودان ..ماذا عن حقيقة الوضع الإنساني في السودان الآن ؟

بالفعل هناك جثث كثيرة في بعض المناطق أغلبيتها جثث للمتمردين حيث يهربون ويتركون جرحاهم وبعض هذه القصص بدأ في التحلل والوضع الإنساني صعب للغاية في السودان، ونأمل في حدوث انفراجة للأزمة الراهنة .

