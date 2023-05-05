السوبر المصري.. تعادل سلبي بين الأهلي وبيراميدز في شوط أول مثير

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب “محمد بن زايد” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

جاءت أحداث الشوط الأول مثيرة من البداية لرغبة كل فريق في تسجيل هدف مبكر، وفي الدقيقة الأولى جاءت هجمة منظمة للأهلي يضطر علي جبر مدافع بيراميدز عرقلة أحمد القندوسي ليحصل على بطاقة صفراء مبكرا.

استعاد بيراميدز التوازن سريعا وهاجم بكل قوة ولكن حمدي فتحي انقذ الفريق من كرة خطيرة من امام رمضان صبحي.

ومن هجمة منظمة سدد فخري لاكاي كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي وتابعها مصطفى فتحي ولكن دفاع الأهلي شتتها.

ومن تسديدة قوية للتونسي علي معلول أنقذها أحمد الشناوي حارس بيراميدز ببراعة إلى ضربة ركنية.

واستمر اللعب سجالا حتى انتهى الشوط بالتعادل السلبي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى التشكيل الذي يخوض به مواجهة بيراميدز باستاد "محمد بن زايد" في العاصمة أبوظبي على لقب كأس السوبر المحلي.

تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد القندوسي، مروان عطية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو ومحمد شريف

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في السوبر المصري بالإمارات.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس