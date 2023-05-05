محافظ الشرقية يتابع انتظام العمل والالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة بمواقف السيارات

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الجمعة مع مدير الإدارة العامة للمواقف التابعة للديوان العام مدى إلتزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة و إنتظام العمل بمواقف المحافظة وعدم استغلال المواطنين وذلك على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

وشدد المحافظ على وضع استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس لإعلام المواطنين بقيمة التعريفية الجديدة المقررة للأجرة ووضع بنرات بالتعريفة بجميع المواقف على مستوى المحافظة.

من جانبه أوضح سعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف قيام الإدارة بوضع لافتات موضح بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة على كل خط ، فضلًا عن وضع استيكرات موضح بها تعريفة الركوب وخطوط السير وعدد الركاب والتي يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية وعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

أشار مدير الإدارة العامة للمواقف إلي أنه تم التنبيه علي جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن تعريفة الركوب الجديدة بعد تحريك الأسعار والإبلاغ الفورى عن أي سيارة تخالف التعليمات.

طالب المحافظ بأهمية متابعة الإلتزام بتعريفة الركوب الرسمية بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة البترول والثروة المعدنية وغرف العمليات والأزمات بالمحافظات لمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة وتفعيل الخطوط الساخنة وخدمات تلقى الشكاوى من المواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحد من تلك الممارسات غير القانونية.