عاصفة رياح رملية تضرب شمال سيناء ورفع درجة الاستعداد بالمحافظة

تشهد محافظة شمال سيناء اليوم الجمعة تقلبات جوية عير عادية بهبوب رياح شديد ترابية تصل لحد العاصفة الهوائية المحملة بالرمال بجميع مدن محافظة شمال سيناء ونشاط ملحوظ لحركة الرياح التي تتسبب في حركة الرمال علي الطرق الاسفلتية والتي تشكل خطورة علي السائقين.

ورفعت المحافظة حالة الاستعدادات التامة لمواجهة التقلبات الجوية اليوم والغير مستقرة علي مستوي كافة القطاعات الخدمية لمواجهة اية طوارئ.

كما تتابع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات حالة الطقس وناشدت محافظة شمال سيناء الأهالي بالابتعاد عن أعمدة الانارة واللافتات الإعلانات الكبيرة .

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل لها من نشاط هبات قوية للرياح أحيانا تصل إلى 61 كم / الساعة على شمال غرب مصر مع إثارة للرمال والأتربة تصل إلى القاهرة وشمال الوجه البحري.

ونصحت الأرصاد الجوية، المواطنين بإحكام غلق النوافذ جيدا وارتداء الكمامات أثناء النزول إلى الشارع منعا لاستنشاق الأتربة ، خاصة مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية.

وكشفت الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة بداية من غد السبت بقيم تصل إلى 5 درجات مئوية، لتسود أجواء معتدلة صباحا على كافة الأنحاء، مائلة للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من الطقس ليلا، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، موضحة أننا خلال هذه الفترة الزمنية من فصل الربيع نتأثر بتذبذب درجات الحرارة، والتفاوت بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.